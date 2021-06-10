Bu acıya yürek dayanmaz! Genç kızın son sözleri "Annem yanıyorum" oldu
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Bu acıya yürek dayanmaz! Genç kızın son sözleri "Annem yanıyorum" oldu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 19 yaşındaki Zeliha Kerse, geçirdiği trafik kazasında bagajda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yandı. 15 gün hastanede kalan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavrusunu toprağa veren acılı annenin, "Kızım 'Annem yanıyorum!' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. 6 çocuğum vardı, ama 2'si vefat etti 4 kaldı" demesi yürekleri dağladı.

Adana'da 24 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan ve otomobil içinde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Zeliha Kerse hayatını kaybetti.

"ANNEM YANIYORUM" DİYE BAĞIRMIŞ

Hastanede 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç kızın acılı annesi, kızıyla son konuşmasını anlattı. Rahime Saydan, "Bana haber geldi gittim, kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım." diye konuşması yürekleri dağladı.

19 yaşındaki evladını kaybeden annenin sözleri yürek dağladı: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu

"2 ÇOCUĞUM VEFAT ETTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; 2 yıl önce bir evladını daha kaybettiği ortaya çıkan acılı anne Rahime Saydan, "6 çocuğum vardı. 3 kız 3 erkek ama 2'si vefat etti 4 kaldı" dedi. Saydan'ın 27 yaşındaki oğlu Yunus Emre Kerse'nin ise 2019 yılında kaybolduğu, genç adamın cesedinin tam 48 gün sonra Seyhan Nehri'nde bulunduğu öğrenildi.

19 yaşındaki evladını kaybeden annenin sözleri yürek dağladı: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu


Bu acıya yürek dayanmaz! Genç kızın son sözleri 'Annem yanıyorum' oldu
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