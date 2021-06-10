Bu acıya yürek dayanmaz! Genç kızın son sözleri "Annem yanıyorum" oldu

Adana'da 19 yaşındaki Zeliha Kerse, geçirdiği trafik kazasında bagajda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yandı. 15 gün hastanede kalan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavrusunu toprağa veren acılı annenin, "Kızım 'Annem yanıyorum!' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. 6 çocuğum vardı, ama 2'si vefat etti 4 kaldı" demesi yürekleri dağladı.