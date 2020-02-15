19 yaşındaki balıkçı Karadeniz'de kayboldu

15.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:35

Sarıyer'da 19 yaşındaki balıkçı, av dönüşü gemiden düşerek suda kayboldu. Gencin bulunması için havadan ve karadan arama çalışmalarına devam ediliyor.

İddiaya göre, Karadeniz'e balık tutmak için açılan "İbrahim Reis" isimli balıkçı teknesinde çalışan 19 yaşındaki Sebahattin

Eyigün, dün saat 17.30 sularında Rumeli Feneri'ne dönüşe geçtikleri sırada denize düştü. Genç olumsuz hava koşulları nedeniyle bir anda gözden kayboldu. Diğer çalışanların fark etmesi ile durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri botlar ve helikopterle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Gözü yaşlı aile yakınları ise Eyigün'ün bulunmasını beklerken, gencin düşmeden önce ailesine gönderdiği videoda olumsuz hava şartlarının olduğunu belirttiği öğrenildi.

"UMUTLARIMIZDA GİTTİKÇE TÜKENMEK ÜZERE, BİTMİŞ DURUMDAYIZ"

Yeğeninin bulunması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini ifade eden Mehmet Ali Alaçam, "2 aydır balıkçılık yapıyordu. Biz dün akşam saat 20.00 sularında haberini aldık. Beş buçukta olduğunu öğrendik olayın. Alabildiğimiz bilgiler bunlar, bilgi almak için bir muhatap bulamıyoruz. Benim yeğenim sigortasız çalışıyormuş, orada daha sigortasız çalışanlar da varmış. Düştükten sonra görmüşler limana yanaşmak için dönüyorlarmış. Düşme anını görmemişler, müdahale etmeye çalışmışlar ancak yetişememişler. Çalışırken üzerinde can yeleği falanda bulunmuyor. Can yeleği olsaydı bugün evladımız hayatta olurdu. Umutlarımızda gittikçe tükenmek üzere, bitmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı denizden gelecek bir haberi bekleyen Eyigün'ün halası Şaziye Kılıç ise, "Devletimiz ne gerekiyorsa yapsın, kolumuz kanadımız kırıldı, dayanacak halimiz kalmadı. Biz ailece bittik mahvolduk" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA