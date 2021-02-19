19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?
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19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

19.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:42
19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 19 Şubat puan durumu belli oldu. Peki, 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

19 Şubat Gelinim Mutfak'ta Puan Durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta 19 Şubat puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 19 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

19 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma günü Esra çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN 1. BİRİNCİSİ KİM OLDU? 5 BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

86 puanla, 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziğin sahibi Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim olmadı.


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