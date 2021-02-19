19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 19 Şubat puan durumu belli oldu. Peki, 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyreği kim aldı?