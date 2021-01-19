19 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

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Milli Piyango Online 19 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 19 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 19 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? İşte tüm cevapları!

19 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 19 Ocak 2021 tarihinde saat 21:30 'da gerçekleşecek! Süper Loto çekiliş sonucunu canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

19 OCAK SÜPER LOTO DEVREDEN İKRAMİYE NE KADAR?

19 Ocak Süper Loto devretti! 12 Ocak Süper Loto devreden ikramiye 30.341.451 TL!

SÜPER LOTO CANLI İZLESÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.