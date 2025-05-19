19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV

19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV
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19 Mayıs TV yayın akışı, resmi tatilin hafta başına denk gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle evde vakit geçirecek olan izleyiciler, "19 Mayıs TV yayın akışı nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde ekranlara gelecek diziler, filmler ve yarışma programları yoğun ilgi görüyor.

Bugün, birçok ulusal kanalın 19 Mayıs TV yayın akışı içerisinde yer verdiği özel içerikler dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, TV8 ve Now TV gibi kanalların yayın akışları, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs TV yayın akışı saat kaçta başlıyor? Gün boyu hangi programlar ekranlara gelecek?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Görev Başında

22:00 Çırak

00:00 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kadın Kral TV'de ilk / Yabancı Sinema

22: 45 Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

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