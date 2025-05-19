19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV
19 Mayıs TV yayın akışı, resmi tatilin hafta başına denk gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle evde vakit geçirecek olan izleyiciler, "19 Mayıs TV yayın akışı nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde ekranlara gelecek diziler, filmler ve yarışma programları yoğun ilgi görüyor.
Bugün, birçok ulusal kanalın 19 Mayıs TV yayın akışı içerisinde yer verdiği özel içerikler dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, TV8 ve Now TV gibi kanalların yayın akışları, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs TV yayın akışı saat kaçta başlıyor? Gün boyu hangi programlar ekranlara gelecek?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Görev Başında
22:00 Çırak
00:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kadın Kral TV'de ilk / Yabancı Sinema
22: 45 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim