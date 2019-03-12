19 Mayıs Meydanı'na El Ele, Omuz Omuza Açılış

ULU Önder Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıldönümü nedeniyle Silivri'de yeniden düzenlenerek '19 Mayıs Meydanı' ismiyle açılan, alanda binlerce kişi el ele, omuz omuza halay çekilerek açılış yaptı. Alanda 50 yıl önce ilçede ilk kez halk oyunlarını başlatan ekibin heykeli de açıldı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, halk oyunları ekipleri ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Sirtaki Grubu kadınlar dans gösterisi ile başlayan açılış töreninde Türkiye'nin zengin toprakların yanı sıra yaşatılan çok renkli kültüre sahip olduğunu söyledi. Başkan Işıklar, Türkiye'nin bölgesindeki sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 4.5 milyon kişiyi daha topraklarında konuk etmek zorunda kaldığını vurgularken, kültürünü koruyarak geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

"HALININ ÜSTÜNDEKİ GİBİ RENGARENK İPLİKLERİMİZ OLACAK"

Kültür zenginliğinin büyük öneme sahip olduğunu anlatan Başkan Özcan Işıklar, "Büyük Atatürk bu coğrafya üzerinde binlerce yıllık demlenmiş, birikmiş, eski kadim medeniyeti, kültürü geliştirmek adına, Ankara'nın girişine o Hitit güneşini koymuş. 4 bin yıllık bir medeniyeti o gelenek ve göreneğin sahibi olarak yaşatmamız gerektiğini bize anlatmaya çalışmış" dedi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkını verdiğini, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın, kültür, sanat ve üretim ile aydınlanacağını ifade ettiğini belirtirken, şöyle konuştu:

"Silivrimiz küçük bir Türkiye modeli. Her yörenin kültür güzelliklerini yaşatıyoruz. Üretiyoruz, çocuklarımızla geleceğe aktarıyoruz. Aksi halde betonla demirle demir yığınları arasında metalik bir anlayışla, rüzgarın üstündeki yaprak, suyun üstündeki mantar gibi kaybolup gideriz. Kültürsüz bir toplum yok olmaya mahkümdur. Her zaman söylüyorum, halının üstündeki gibi rengarenk ipliklerimiz olacak. Halıya o güzelliği veren ipliklerin renkleridir. O halı Türkiye, içindeki iplikler de bizleriz. O renkleri de bizler burada yaşatacağız. Kültürle sanatla zenginleşeceğiz. Birbirimizle barışacağız, uzlaşacağız ve bir olacağız. Üreteceğiz varlık ve zenginlik içinde yaşatacağız. Benden olmayan yok olsun anlayışıyla zenginlikten, refahtan, gelişmeden söz edilebilir mi?"

"19 MAYIS'I UNUTANLARA HATIRLATALIM İSTEDİK"

Başkanı Özcan Işıklar, açılışını yaptıkları kent meydanına '19 Mayıs Meydanı' ismini verdiklerine dikkat çekerken, "100'üncü yılı unutanlar var, hatırlatalım istedik. Batırılmak, yok edilmek istenen bir tarih vardı, koskoca bir imparatorluğu yıkmak istediler, bir dahi çıkıp 19 Mayıs'ta ülkenin kaderini değiştirdi. Koskoca bir medeniyetin başkanlığını yaptı. Biz de bu meydanın adını 19 Mayıs koyduk" dedi.

Işıklar, sözlerinin son bölümünde şunları ekledi:

"Bunun yanı sıra kendi kültürünü dayatmak isteyenlere, bu meydanda bütün kültürler ile beraber, doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden gelen Silivri'yi memleket yapmış hemşerilerimizle, hepimizin Silivri'sini hepimizin belediyesini kuralım istedik. Silivri'de halaylar, horonlar, hepsi beraber oynansın istedik. Üç medeniyet, üç semavi din yaşamış bu meydanlarda Yahudisi, Müslümanı ve Ermenisi el ele beraber gezmiş, şimdi partililer birbirine selam vermez hale getirilmek isteniyor. Barışalım, el ele olalım istiyoruz. Silivri ittifakını kuracağız, işte burada bunun sembolü olsun istedik. Anadolu'nun kültürlerini simgeleyen heykeller yapacağız bu kentin tüm meydanlarında ve meydanlarda buluşacağız. Bu ilçede kavga değil, barış, huzur istiyoruz ve bu huzurun devamını bilimle, ortak bir akılla, güçle, sevgiyle yapacağız. Asla ve asla birbirimize kırılmadan, kızmadan, sevgiyle yapacağız. Meydanlar bunun simgesi olacak."

Törene katılan binlerce kişi el ele, omuz omuza birlikte halay çekerek, kardeşlik ve birlik halkaları oluşturdu. Açılışa, CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç, Belediye Meclis Üyeleri, CHP eski Milletvekili Süleyman Çelebi, Silivri Samsunlular Derneği Başkanı Bilhan Ahçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İTÜ Türk Halk Oyunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Turan Demirbağ, HeykeltIraş Kemal Tufan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri de katıldı.

Törende başta heykeltıraş Kemal Tufan ve ilçede 50 yıl önce halk oyunlarını başlatan duayen isimlerin yakınlarına şilt verildi. - İstanbul

Kaynak: DHA