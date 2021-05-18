"19 Mayıs Laik Cumhuriyetin İlk Adımıdır"
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"19 Mayıs Laik Cumhuriyetin İlk Adımıdır"

'19 Mayıs Laik Cumhuriyetin İlk Adımıdır'
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gümüş mesajında "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak laik Cumhuriyetimizin ilk adımını atmıştır." dedi.

Başkan Gümüş, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş hareketinin; laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet'in kurulmasının yolunu açtığını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ata'mızın 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık süreci, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması, Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanması, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve düzenli ordunun kurulmasıyla seferberliğe dönüşmüştür. Yüce Atatürk'ün önderliğinde atılan bu adımlar, savaş alanlarında zafere ulaşılmasını, yurt topraklarının kurtarılmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, bayrağımızın özgürce dalgalandığı bağımsız Türk Devleti'nin, laik, demokratik, çağdaş Cumhuriyet'in kurulmasının yolunu açmıştır. 19 Mayıs'ın 102. yıldönümünde Ata'mızın bizlere miras bıraktığı ilke ve değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Cumhuriyetimizi yaşatmak konusunda kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız."

Kaynak: Bültenler

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