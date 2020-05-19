19 Mayıs İstiklal Marşı okunacak mı? İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?
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19 Mayıs İstiklal Marşı okunacak mı? İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uzatıldı ve böylece Milli Mücadelenin 101. yılı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'da evden kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs için halkı balkonlara davet etti. Peki, 19 Mayıs İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? İstiklal Marşı iki kıta haberimizde.

19 Mayıs İstiklal Marşı okunacak mı? İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?
19.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:15

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla balkonlarda İstiklal Marşını okuyacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da balkonlarda kutlayan Türkiye, 19 Mayıs'ı da tüm coşkusuyla kutlayacak.

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kararların alındığı kabine toplantısının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın da evde geçirileceğini belirterek, bayramın tüm coşku ve heyecanla kutlanacağını da ekledi. Halkı 19.19'da balkonlara İstiklal Marşını okumaya davet eden Erdoğan, Türk milletinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yad ediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın (bugün) saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden istiklal marşını okumaya davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, videokonferans şeklinde 81 ildeki gençlere seslenecek ve sosyal medya üzerinden milli mücadele ruhu ve 19 Mayıs'ı anlatan interaktif etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca stadlardan İstiklal Marşı sesleri yükselecek.

İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

*

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Manşet

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