19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede Karagöl Mahallesi'nde kaçak kazı duyumu alan 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları aramada mera yerinde N.Ö. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak, ele geçen malzemelere koyuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA