19 Mayıs etkinlikleri! 2025 İzmir 19 Mayıs etkinlikleri neler? 19 Mayıs İzmir etkinlik takvimi açıklandı mı?

Konserlerden spor yarışmalarına, tiyatro gösterilerinden gençlik festivallerine kadar birçok program İzmirlilerle buluşacak. "İzmir 19 Mayıs etkinlikleri neler?" sorusu, bayram coşkusunu yerinde yaşamak isteyen vatandaşlar için önem taşıyor. Peki, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri neler?

İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ NELER?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik kampında buluşuyor. 16-18 Mayıs tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gerçekleştireceğimiz kampta; spor turnuvaları, atölyeler, konserler, deniz etkinlikleri ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.