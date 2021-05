19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canpolat mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, ülkemizin her karışında zaferle taçlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919 da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin Anadolu'dan yükselen milli ruhla bütünleştiğini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin zaferiyle sonuçlanan ve gençlere armağan edilmiş olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yine ülkemizin bağımsızlığı, her alanda en ileri seviyeye taşınsın diye gençlerimizin sahip oldukları ideal, dinamizm, ülkü ve gayretlerine emanet edilmiştir. Gençler, ülkemizin yarını, geleceğimizin aydınlığını yüreklerinde taşıyan ufkumuz, umudumuz ve en karanlık dönemde bile kurtuluş savaşımızda olduğu gibi parıldayan bağımsızlık güneşimiz olmuştur. Gençler, geleceğe açılan kapı, soluklandığımız pencere, dayandığımız güç ve enerjidir. En kalbi duygularla gençlerimizi kucaklayarak yüreklerine olan inancımla diyorum ki, öyle bir gençliğimiz var ki çelikten bir iradeye bürüdüğü kalbindeki imanıyla, şehit ve gazilerden emanet aldığı bu cennet vatanı, her halükarda ve her mecrada muhafaza ve müdafaa edecektir. Bu vesileyle, gençliği geleceğimizin teminatı olarak gören yerel yönetimler olarak onların her imkandan ve fırsattan yararlanabilmesi için çalışmalarımız daima devam edecektir. Bu duygularla, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, ülkemiz adına başarılara imza atacağı nice bayramlar diler, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü