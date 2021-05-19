19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Törenin katılımcıları -Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Anıt Meydanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde törenle kutlandı.

-Törenin katılımcıları

-Saygı duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Anıt Meydanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde törenle kutlandı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı sonrası Dörtyol Gençlik ve Spor Müdürü M. Selçuk Kayhan Atatürk Anıtına çelenk koyarak program sona erdi.

Programa, Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan, Dörtyol Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer