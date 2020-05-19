19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik'in balkonda istiklal marşı okuması, - SiirtSiirt'te de saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı söylendi.
19.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:47
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik'in balkonda istiklal marşı okuması,
- Siirt
Siirt'te de saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı söylendi.
Vali Ali Fuat Atik, konutunun balkonunda Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kent merkezinde de birçok kamu kurumu ile evlerin balkonuna Türk bayrakları asıldı.
Kaynak: AA