19 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
19 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:50 Kalk Gidelim
04:50 İmparatoriçe Ki
07:05 Yeşil Deniz
09:50 Yedi Numara
10:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
14:45 Yıldızların Yolu
15:55 Macaristan - Fransa
18:00 Ana Haber
18:55 Portekiz - Almanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İspanya - Polonya
Kaynak: InterSinema.com