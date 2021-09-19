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19 Eylül Gaziler Günü, Düzenlenen Törenlerle Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü, Düzenlenen Törenlerle Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Düzenlenen Törenlerle Kutlandı"19 Eylül Gaziler Günü" Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr.

19 Eylül Gaziler Günü, Düzenlenen Törenlerle Kutlandı"19 Eylül Gaziler Günü" Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, il protokolü, gazilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla Valilik önünde düzenlenen törenlerle kutlandı. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'mız hep birlikte okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşma Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş tarafından yapıldı. 19 Eylül Gaziler günü kutlama programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve il protokolü tarafından Kahraman gazilerimizin kabirleri ziyaret edildi, karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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