19 Aralık Milli Mücadele İlk Kurşun 'un Atılışının 103 .Yıl Dönümü

AYDIN (Habermetre) - 19 Aralık Milli Mücadele İlk Kurşun 'un Atılışının 103 . Yıl DönümüDörtyol ilçesinde, Milli Mücadelede İlk Kurşun'un atılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki tören askerlerin saygı atışıyla başladı. Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN, Belediye Başkanı Fadıl KESKİN, ve Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler DerneğiÜyeleri anıta çelenk sundu. spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığın' daki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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