19 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
19 Aralık 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Aile Babası
01:00 Yatıya Misafirim Var
02:15 Yatıya Misafirim Var
03:30 Yolsuzlar Çetesi
04:30 Arda'nın Mutfağı
04:45 Küçük Ağa
05:15 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Arka Sokaklar
15:45 Yatıya Misafirim Var
16:15 İyi Aile Babası
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Bir Annenin Günahı
23:30 Sadakatsiz
Kaynak: InterSinema.com