19 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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19 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

19.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:47
19 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

01:00 Yatıya Misafirim Var

02:15 Yatıya Misafirim Var

03:30 Yolsuzlar Çetesi

04:30 Arda'nın Mutfağı

04:45 Küçük Ağa

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Arka Sokaklar

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:15 İyi Aile Babası

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Bir Annenin Günahı

23:30 Sadakatsiz

Kaynak: InterSinema.com

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