19 Ağustos Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama

19.08.2019 17:25

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi sonuçları canlı yayında belirleniyor. MPİ tarafından çekiliş iki aşamada yapılıyor. Saat 18.00'da canlı yayında yapılan çekiliş ile iki büyük ikramiye ile amorti sayıları belirlenir ve MPİ resmi sitesinden izlenebiliyor. Milli Piyango bilet sorgulama bağlantısı ile biletinizi sorgulayabilirsiniz. Canlı olarak çekilişi izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi canlı izle

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



19 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19-08-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.