19 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
19.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:46
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:10 Leyla ile Mecnun
01:40 Kalk Gidelim
02:45 52 Hafta
03:10 Zaman Matinesi
03:55 Hangimiz Sevmedik
04:05 Hangimiz Sevmedik
06:20 Ege'nin Hamsisi
09:00 Yeşil Deniz
11:30 Tozkoparan
12:50 Hangimiz Sevmedik
13:00 Hangimiz Sevmedik
15:50 Kalk Gidelim
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun
20:00 Yer Çekimi
21:50 Tövbeler Olsun
23:00 Börü
Kaynak: InterSinema.com