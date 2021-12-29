KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

KÜTAHYA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Lütfiye köyü sakinleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 1826 rakımlı Türkmen dağı ve çevresine yem bıraktı. Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, bölgede kızıl geyik, yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin görüldüğünü ifade ederek, yüksek tepelere onların hayatını sürdürebilmesi için yem bıraktıklarını söyledi.

Kütahya'da etkili olan yağışların ardından yüksek kesimler karla kaplandı. Kent merkezine bağlı Lütfiye köyü sakinleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Türkmen dağı ile çevresine yem sağlamak için harekete geçti. Köyde hazırlanan yemler traktörlere yüklenerek Türkmen dağına ulaştırıldı. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylüler yaban hayvanları için aralarında buğday ve yoncanın da bulunduğu yemleri doğaya bıraktı.

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, kızıl geyiklerin yanı sıra bölgede yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Her yıl yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Altıntaş, 'Bulunduğumuz bölge 1800 rakımda. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Milli Parklar ve köylülerimizle dayanışma içinde traktörlerle buğday ve yonca getirdik. Her yıl bunu periyodik olarak yapıyoruz. Bu yıl da yeni başladık. Köylülerimize ve Milli Parklar görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bizde bu hayvanlarımızın aç kalmaması için pazar artıkları, köylülerimizden topladığımız yiyeceklerle ormanın değişik bölgelerinde yemleme yapıyoruz' dedi.

Köy sakinlerinden Recep Can ise, çok kar yağışının etkili olduğunda hayvanların aç kalabildiğini ve onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğa yem bıraktıklarını söyledi.