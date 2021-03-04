18 yaşındaki Niyazi, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi yitirdi
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18 yaşındaki Niyazi, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi yitirdi

04.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:12
18 yaşındaki Niyazi, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi yitirdi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği Niyazi Küçük (18), hayatanı kaybetti.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği Niyazi Küçük (18), hayatanı kaybetti.

Korkuteli'ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde Niyazi Küçük, dün evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Niyazi Küçük'e isabet etti. Boynundan vurulan Niyazi Küçük olay yerinde yaşamını yitirdi.Çağrılan ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Küçük'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

Haber Yorumları (1)
DA: Sanki çok ufakmış gibi başlık atmayın 18 yaşında delikanlı çocuk ya intihar etti ya da cinayet
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