18 yaşındaki genç ahırda intihar etti
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18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

17.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:05
18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.  

Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Aydın
18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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