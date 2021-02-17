18 yaşındaki genç ahırda intihar etti
17.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:05
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.
- Aydın
Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK