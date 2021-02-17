18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK