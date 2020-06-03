18 yaş altı sokağa çıkmanın keyfini çıkardı Kocaeli'de yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında yoğunluk oluşturdu. İzmit'teki Cumhuriyet Parkı'na gelen çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp, doyasıya eğlendi. Çocuklarıyla yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih eden aileler de kent sahilinde vakit geçirdi. Kaynak: AA