18 Temmuz Pazar hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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18 Temmuz Pazar hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

18 Temmuz Pazar hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 18 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

18 TEMMUZ PAZAR 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 33°C

İSTANBUL °C, 34°C

KIRKLARELİ °C, 35°C

KOCAELİ °C, 37°C

İZMİR °C, 35°C

KÜTAHYA °C, 38°C

MANİSA °C, 38°C

MUĞLA °C, 35°C

ADANA °C, 36°C

ANTALYA °C, 32°C

HATAY °C, 36°C

ISPARTA °C, 34°C

ANKARA °C, 39°C

ESKİŞEHİR °C, 39°C

KONYA °C, 37°C

SİVAS °C, 34°C

BOLU °C, 36°C

DÜZCE °C, 38°C

SİNOP °C, 30°C

ZONGULDAK °C, 30°C

AMASYA °C, 40°C

BAYBURT °C, 33°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 30°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 29°C

MALATYA °C, 39°C

VAN °C, 30°C

ADIYAMAN °C, 41°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 40°C

18 Temmuz Pazar hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

18 TEMMUZ PAZAR 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

18 TEMMUZ PAZAR 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

18 TEMMUZ PAZAR 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey kesimlerinde (Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri) sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzeyde kuzey ve kuzeydoğu zamanla batı ve güneybatı yönlerden, güneyde batı ve güney yönlerden hafif öğle saatleri sonrasında gece yarısına kadar zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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