18 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı
18 Temmuz 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Stajyer
02:35 Yeşil Deniz
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:35 Diriliş Ertuğrul
12:40 Su Savaşları
13:55 Şartlı Tahliye
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 San Andreas Fayı
22:30 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com