18 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Küçük Ağa 01:10 Kalk Gidelim 03:45 Elimi Bırakma 04:30 Osmanlı Tokadı 06:15 Bir Yusuf Masalı 06:20 Sağlıklı Mutfak 07:20 Osmanlı Tokadı 07:45 Uğurlugiller 08:00 Uğurlugiller 08:55 Parmak Damgası 09:10 Parmak Damgası 10:00 Tozkoparan 10:20 Perihan Abla 11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:15 Gülşen Abi 12:30 Elimi Bırakma 12:45 En Son Babalar Duyar 13:00 En Son Babalar Duyar 13:50 Yeditepe İstanbul 14:05 Yeditepe İstanbul 15:55 Kalk Gidelim 16:20 Şampiyon 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Sevginin Gücü 20:00 Kalk Gidelim 23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 23:55 Filinta Kaynak: InterSinema.com