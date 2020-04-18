18 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
18 Nisan 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
18.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 06:45
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:15 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama 2020
04:15 Survivor Panorama 2020
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Oynat Bakalım
12:00 Survivor Panorama 2020
13:00 Hastanede Hayat
15:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama 2020
19:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com