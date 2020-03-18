18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.



Valilik önünde düzenlenen törende; Vali Vekili İdris Koç, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Belediye Başkan Vekili/Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de katıldı.



Yüksekova ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA