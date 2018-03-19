Havza Şehit Faruk Kara Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla program hazırladı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı.

Programda okunan şiirlerin ardından "Çanakkale'den Haber Var" isimli oyun sahnelendi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı nedeni ile ilçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programın sonunda konuşan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk olarak İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97. Yıl dönümü kutladık ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andık. Bu hafta ise Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü kutladık ve aziz şehitlerimiz andık. Bu değerlerimizi iyi anlamalıyız ve gelecek nesillere iyi anlatmalıyız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

Programa, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, Havza Emniyet Müdür vekili İsmail Kahyaoğlu, Havza Müftüsü İlyas Akyazı, Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.