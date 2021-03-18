18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:39
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde törenler Atatürk Anıtı'na çeleklerin konulmasıyla başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılması, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve öğrenciler tarafından şiir okunmasıyla sona erdi.

Kozan ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, İlçe Garnizon Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Anamur'da da Atatürk Anıtı önünde başlayan tören İlçe Garnizon Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Tarsus'ta ise ilçede faaliyet gösteren özel bir hastane tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle hastane personeline öğle yemeği olarak üzüm hoşafı ve ekmek verildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören anıta çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından müzik öğretmenlerinden oluşan koro "Çanakkale Türküsü" nün seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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