18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi. Edirne Asker Hastanesi Şehitliğinde düzenlenen tören, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımcıyla gerçekleştirildi. Törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehitlikteki anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Edirne Valisi Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını Şehitlik Defteri'ne yazdı. Program, şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm eşliğinde edilen duanın ardından sona erdi. Kaynak: AA