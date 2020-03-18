18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükumet Konağı yanında düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sorgun Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özdemir Kılınç, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kılınç, "Bu savaş, Yarbay Hüseyin Avni'den 57. Alay'ın isimsiz kahramanlarına, Nusrat'ın komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'den, 275 kilo top mermisini sırtlayan Edremit Havranlı Seyit Onbaşı'ya, Ezineli Yahya Çavuş'tan, Şileli Selim Çavuş'a, ailesini Balkan Savaşı'nda kaybedip askerin yanına sığınan 14 yaşındaki bombacı Ali Reşat'a kadar binlerce kahramanın hikayesinin yazıldığı bir destan olmuştur." dedi. Törene, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Gül Göçmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş ve görevliler katıldı. Kaynak: AA