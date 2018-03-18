DİYARBAKIR/MARDİN/ 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Diyarbakır'ın Silvan, Mardin'in Midyat ve Elazğ'ın Sivrice ilçelerinde tören yapıldı.

Silvan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Çanakkale türküleri seslendirildi.

Törene, Belediye Başkanvekili Kaymakam Adem Çelik, Alay Komutanı Gönen Süslü, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent Kayaalp, diğer kurum temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Midyat

Mardin'in Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Yarbay Levent Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Program kapsamında yarın Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Fen Lisesi'nde çeşitli etkinlik gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sivrice

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki tören Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde yapıldı.

Kaymakam Mustafa Temiz ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında okulda devam eden törende, Sivrice İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi tarafında Kur'an-ı Kerim okundu.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösterilerle sona erdi.