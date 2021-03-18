18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:38
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Van'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Van'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Zeve Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (Van YYÜ) Doç. Dr. Abdülaziz Kardaş, Zeve Şehitliği hakkında bir konuşma yaptı.

Ardından 'Şeref Defteri'ni imzalayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bugünün aynı zamanda 'Şehitler Günü' olarak da kutlandığını ifade etti. Zeve Şehitliği'nin Van'ın ve bölgenin nişanesi olduğunu söyleyen Van Valisi Bilmez, "18 Mart gününde onları anmak için buradayız. Çanakkale Zaferi nasıl ki milletimizin şanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuşsa, Zeve'de verdiğimiz şehitlerimiz de Van'ın ve bölgenin simgesi ve nişanesi durumundadır. Bizlerin en önemli görevi de vatanı, milleti ve bütün mukaddes değerleri için canını ortaya koyan şehitlerimizi anlamak, hatırlamak, gelecek nesillere çok iyi bir şekilde aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere huzurunda bulunduğumuz Zeve şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Akköprü Mezarlığında şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve Yukarı Norşin Camisi'nde şehit aileleri ile buluşma ve Mevlid-i Şerif hatim duasının yapılmasıyla program sona erdi. - VAN

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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