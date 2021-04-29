18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
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18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti

18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanma başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanma başladı. Polis ekipleri İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından Trakya ve güzergahındaki illerde bulunan yazlıklara doğru akın başlamıştı. 17 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru araç yoğunluğu arttı. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen yolu keserek, araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşların kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti. Muaf olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgeleri olmayan vatandaşlar ise İstanbul'a gönderildi. İstanbul-Tekirdağ yolunda bulunan trafik ışıklarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. - TEKİRDAĞ

18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
18 günlük kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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