: +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

03.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35

'Duvara Karşı' filmiyle büyük çıkış yakalayan ancak o ana kadar yetişkin filmlerinde oynayan oyuncu Sibel Kekilli ses getirecek yeni filmindeki rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE İNSANLARA ANLAYIŞ GÖSTEREMEM"

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.

"NERELİSİN DİYE SORUYORLAR"

Kekilli ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.

SİBEL KEKİLLİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

Bir gün sokakta alışveriş yaparken tesadüfen keşfedildi Sibel Kekilli. O sıralarda Duvara Karşı filmi için 20 yaşlarında bir Türk kızını arayan Fatih Akın, 350 aday arasından onu seçti. Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle uluslarası boyutta tanınan bir oyuncu oldu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Sibel Kekilli'nin adı Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmindeki başarısı kadar, bir zamanlar oynadığı yetişkin filmlerle de anılıyordu. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung gazetesi daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı yetişkin filmleri ortaya çıkardı.

Ömer Uğur'un yönettiği "Eve Dönüş" fliminde Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı. Çek yönetmenler Dana Vávrová ve Joseph Vilsmaier'in Der letzte Zug (Son Tren) adlı filmlerinde rol aldı.

"Duvara Karşı"dan sonraki pek çok teklif arasında Almanlar'dan Türk kızı rolleri, Türklerden de istemediği rol teklifleri bulunuyordu. Ama onun amacı çevireceği iki filmde de istedikleri olmadan da bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamaktı. Artık iyi bir hikayesi olan bir filmde senaryo gerektiriyorsa soyunacağını söyleyen Sibel Kekilli İtalyan Yönetmen Tornatore tarafından başrol teklifi alıyor. Bir fahişeyi canlandıracaktı. Ama yönetmen Sibel'i genç ve sıska buldu. "Orada da vardı mesela istemediği roller, ama olsa oynardım" diyen Sibel Kekilli bu konudaki mesajı da net bir biçimde veriyor.

Sibel Kekilli, şimdi ise yaşamını birlikte olduğu Finlandiyalı oyuncu Antti Luusuaniemi ile Finlandiya'da sürdürüyor. Sibel Kekilli 2009 da Tony Laine'in yönettiği Pihalla adlı romantik komedide başrolü üstlendi. Finlandiya'nın tanınmış oyuncularından biri olan Mikko Leppilampi ile kamera karşısına geçen Kekilli, filmde, bir iş adamının karısıyken park bekçisine aşık olan Laura adlı kadını canlandırıyor.

Sibel Kekilli tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde 20 bölüm Shae karakterini canlandırmıştır.

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