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18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen'i makamında kabul etti.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ve Özbek ailesi, Vali Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, ziyarette aile ile bir süre görüşmesinin ardındın, "Bizler ortak kültürlere sahip bir milletiz. Kardeşçe beraberce yaşamamızda hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Baruş, onların eğitimlerinden geri kalmamasını özellikle anne ve babasından istedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ise ülkedeki misafir tüm yabancıların sorunlarının çözümü için hızlı ve etkin bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını belirten Özbek aile ise Türkiye'nin değerlerini, değerleri olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Özbek aile, Baruş'a el işlemesi Türk Bayrağı hediye etti.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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