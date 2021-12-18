18 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:40 Kıbrıs Zafere Doğru

04:40 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:45 Doru

10:40 Tozkoparan İskender

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru

15:25 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı