17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti
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17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti

10.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:41

Samsun'da Edanur Ç.'nin annesiyle birlikte geldiği hastanede tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti

BAŞINA SU ŞİŞESİYLE VURDU

Edanur Ç., Nurhan Y.'nin başına su şişeyle vurup darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti

O ANLAR KAMERADA

Edanur Ç.'nin tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Edanur Ç. ve Nurhan Y.'nin tartıştıkları ve ardından Edanur'un masadan aldığı su şişesiyle Nurhan Y.'ye vurduğu görülüyor.

17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti
Haber Yorumları (1)
BİRCE: çocuklar hata yapabilir, olgunlaşınca durulur yaptıklarından utanırlar, onları afişe etmeyin
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