17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı
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17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı

06.10.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:18
17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı

SİVAS'ta, M.T. (17) tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (17) bacağının 3 yerinden bıçakla yaraladı.

SİVAS'ta, M.T. (17) tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (17) bacağının 3 yerinden bıçakla yaraladı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Pulur Mahallesi üzerindeki Sivas Kale Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre kale parkında oturan M.T. ile arkadaşı A.B., bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.T. üzerinde bulunan bıçakla A.B.'yi sağ bacağının 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.B. ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.T.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Sivas
17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı
17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı
17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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