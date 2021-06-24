17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu
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17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu Oğlunu uyandırmaya gelen baba, gördüğü manzarayla yıkıldı Antalya'da 17 yaşındaki genç, odasında babası tarafından ölü olarak bulundu.

17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu

Oğlunu uyandırmaya gelen baba, gördüğü manzarayla yıkıldı

ANTALYA - Antalya'da 17 yaşındaki genç, odasında babası tarafından ölü olarak bulundu. İlk bulgulara göre gencin, annesine ait eşarpla kendisini ranzaya astığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 151 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah baba Y. G., uyandırmak için odasına girdiği oğlu K. G.'ı ranzaya asılı vaziyette buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede K. G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, gencin annesinin eşarbıyla ranzaya asılı vaziyette olduğunu tespit edildi.

K. G.'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu
17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu
17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu
17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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