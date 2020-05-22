17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı
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17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren motosikletli ve maskeli saldırganın hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş. (30) olduğu belirlendi.

22.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:13

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren motosikletli ve maskeli saldırganın hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş. (30) olduğu belirlendi. Polis, kaçış güzergahındaki onlarca güvenlik kamerasını inceleyerek kimliğini tespit ettiği katil zanlısını arıyor.

Salihli ilçesinde önceki akşam 23.15 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Y., beraberine arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş'ı alıp, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna geldi. 3 arkadaş, araçtan inip, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Bu sırada istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfek ile Ceren Kultaş'a 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobile binerek, akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.'yi ardından da Çağrı T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el swaplarını aldı.

ONLARCA KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİManisa Cinayet Büro Amirliği ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği akaryakıt istasyonu saldırganın kaçış güzergahındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı.KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Salihli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Ceren Kultaş'ı öldüren katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş., olduğunu belirledi. Polis ekipleri, saldırganın bulunabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ancak Şükrü Ş., bulunamadı. Polis ekipleri, Şükrü Ş.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.


17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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