17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili firari Nusret T. yakalandı.

SULTANGAZİ'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili firari Nusret T. yakalandı. Olayla ilgili daha önce adliyeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklanmıştı.

"YOLDA YARALI BULDUM" DEYİP HASTANEYE GÖTÜRMÜŞLERDİ

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler evde çıkan bir tartışma sırasında Cemile Şenel'in silahını ateşleyen Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis olayda silahı ateşlediği iddia edilen Nusret T.'yi yakalamak için harekete geçti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheli Nusret T. bir adet tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

YANLIŞLIKLA VURULDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Polis soruşturması sonucunda olay sırasında evde bulunan Servet S. ile Nusret T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada silahını çeken Nusret T.'nin elindeki silahı ateşlendiğinde çıkan karışıklık sırasında merminin Cemile Şenel'e isabet ettiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra evi temizleyerek kan izlerini yok etmeye çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 39 yaşındaki Nusret T.'nin daha önceden yaralama, yağmak, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ DE VURMUŞ

Bu arada Nusret T.'nin olaydan bir gün sonra Sultangazi 50.yıl mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibini bacağından vurduğu kaydedildi. Şüpheli Nusret T. işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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17 YAŞINDAKİ CEMİLE ŞENEL'İ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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