Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti
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Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti

12.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:14
Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki Betül Uyar, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan Betül Ayar, 3 ay önce rahatsızlanarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede lösemi teşhisi konuldu.

İLLETE YENİK DÜŞTÜ

Tedavi gören Betül Uyar bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Körfez mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASINI 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ayar'ın babasının da 2 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları (1)
HAYAT BU KADAR KISA ONA GÖRE AHİRETE HAZIRLANIN:: hayat bu kadar kısa ona göre ahirete hazırlanın
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