Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından 17. Siyah İncir Festivali düzenlendi.



Ovaakça Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde "En Güzel İncir Yarışması" yapıldı. Yarışmada incirler, dış görünüşü, irilik ve iç güzellik gibi farklı kategorilerde değerlendirildi. Yarışmada birinci olan Şüheda Kılıç, ikinci olan Hüseyin Kocakurt ve üçüncü olan Fatih Çakmak'a çeşitli hediyeler verildi.



Festival kapsamında güreş müsabakaları da yapıldı. 125 güreşçinin katıldığı müsabakalarda 4 kategoride birinci olanlara kupa verilirken diğer katılımcılara da madalya verildi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl 17'ncisini düzenlediklerini, festivalin büyümesi için belediye olarak yapılabilecek tüm destekleri verdiklerini söyledi.



Bu bölgede yetiştirilen siyah incirin "Bursa siyahı" olarak adlandırıldığını ifade eden Dündar, "17 üretici, incir yarışmasına katıldı. Bunların 15'i Ovaakcalı, diğer 2'si Dürdane Mahallesi'nden. 24 köyümüz ise incir üretiyor. Önümüzdeki yıl tüm köylerdeki üreticileri yarışmaya katılmaya davet ediyorum." dedi.



İncir yarışması jürilerinden ziraat mühendisi Ertuğrul Sezgin de yarışmada incirleri değerlendirirken çeşitli kriterlerin olduğunu belirtti.



İç yapısı, dış görüntüsü, kabuk rengi gibi 10 temel kriter belirleyerek, bunlar üzerinden puanlama yaptıklarını anlatan Sezgin, "Puanlandırma neticesinde ilk 3'e giren üreticilerin ürünlerini ödüllendirdik." dedi.



Festivalin sonunda katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.