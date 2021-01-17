17 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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17 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

17.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 06:47
17 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

17 Ocak 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:30 Dizi

03:15 Tekken

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:40 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Sol Yanım

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

14:00 Sinema

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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