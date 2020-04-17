17 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 17 Nisan 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:25 Kiralık Aşk 02:00 Kiralık Aşk 04:20 Erkenci Kuş 04:45 Güzel Köylü 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 İşler Güçler 20:00 Medcezir 23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan'a Doğru 23:30 Güzel Köylü Kaynak: InterSinema.com