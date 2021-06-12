17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında
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17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında

17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sivrice ve Baskil ilçelerinde, kenevir bitkisi yetiştiren şüphelilere yönelik, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 kilo kubar esrar ile 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, N.A., K.A. ve S.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında
17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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