17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sivrice ve Baskil ilçelerinde, kenevir bitkisi yetiştiren şüphelilere yönelik, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 kilo kubar esrar ile 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, N.A., K.A. ve S.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli