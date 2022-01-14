17 kilo eroini beline saran uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 kilo eroini beline saran uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 4 gözaltı

17 kilo eroini beline saran uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçtaki iki şahsın beline sarılı vaziyette 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçtaki iki şahsın beline sarılı vaziyette 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çankırı Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan araç D100 Karayolu Ilgaz geçişinde durduruldu. Ekipler tarafından, 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, araçta bulunan şahıslardan 2'sinin beline sarılmış vaziyette 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ÇANKIRI

17 kilo eroini beline saran uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 4 gözaltı

5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

 Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmeden trafoya tuvaletini yaptı

Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmeden trafoya tuvaletini yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title