17 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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17 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

17 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

17 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
17.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 07:12

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Aramızda Kalsın

00:15 Soğuk Savaş

01:50 Yüksek Sosyete

02:10 Yüksek Sosyete

03:50 Benim Tatlı Yalanım

05:30 Güzel Köylü

05:30 Bıçkın

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Bıçkın

20:00 Kutsal Damacana 2: İtmen

21:45 Ketenpere

22:15 İşler Güçler

Kaynak: InterSinema.com

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