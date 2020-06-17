17 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
17 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
17.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 07:12
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Aramızda Kalsın
00:15 Soğuk Savaş
01:50 Yüksek Sosyete
02:10 Yüksek Sosyete
03:50 Benim Tatlı Yalanım
05:30 Güzel Köylü
05:30 Bıçkın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Bıçkın
20:00 Kutsal Damacana 2: İtmen
21:45 Ketenpere
22:15 İşler Güçler
Kaynak: InterSinema.com