17 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 17 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Aramızda Kalsın 00:15 Soğuk Savaş 01:50 Yüksek Sosyete 02:10 Yüksek Sosyete 03:50 Benim Tatlı Yalanım 05:30 Güzel Köylü 05:30 Bıçkın 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Bıçkın 20:00 Kutsal Damacana 2: İtmen 21:45 Ketenpere 22:15 İşler Güçler Kaynak: InterSinema.com